Calciomercato Juventus, il sogno è Alaba del Bayern Monaco: affare possibile visto che l’esterno sinistro andrà in scadenza di contratto a giugno

La Juventus di Andrea Pirlo sembra essersi finalmente sbloccata nella magica notte del Camp Nou. Uno 0-3 in casa del Barcellona che ha consentito ai bianconeri di conquistare il primo posto nel Gruppo G, nonostante la sconfitta dell’andata (0-2). A sorprendere in senso positivo è stata soprattutto la prestazione fornita da tutti gli interpreti, mostrando un calcio aggressivo e tecnico, ricercato dal suo giovane allenatore e dalla dirigenza. Raramente, anche con Sarri, si era vista una Juve così disinvolta, in grado di rimanere corta e compatta in tutti i reparti e di far male ai blaugrana con ogni ripartenza. Importantissimo è stato recuperare i titolari, troppo spesso assenti nelle prime uscite stagionali. Cuadrado e Alex Sandro sulle fasce, così come De Light dietro, sono giocatori troppo importanti a cui è impossibile rinunciare. Così come al Cristiano Ronaldo tonico e volitivo che ha stravinto il duello a distanza con Messi.

Proprio il portoghese vorrebbe mettere il sigillo europeo con la “Vecchia Signora” prima di chiudere con l’esperienza a Torino. Per farlo però serve forse ancora uno sforzo sul mercato per compiere il definitivo salto di qualità.

Calciomercato Juventus, l’obiettivo è David Alaba del Bayern Monaco

Il nome individuato per salire l’ultimo gradino a livello internazionale è quello di David Alaba, del Bayern Monaco. Il giocatore austriaco andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno e alla sua porta c’è già la fila di pretendenti. A quanto pare non ci sarebbe la volontà di rinnovare con i tedeschi, ma di provare a competere in un altro campionato europeo.

Il problema sarebbero però le pretese avanzate dal suo agente per quanto riguarda l’ingaggio. Secondo quanto riferito da ‘OkDiario’, e riportato da calciomercato.it, Alaba vorrebbe venti milioni di euro l’anno, netti. A queste cifre diventerebbe difficile anche per la Juventus poter accontentare il calciatore, ma bisognerà vedere se qualcuno sarà in grado di esaudire la richiesta. In caso contrario i bianconeri potrebbero essere tra i principali candidati, potendo godere del gradimento della destinazione italiana da parte del ragazzo.