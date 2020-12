Calciomercato Juventus: il prossimo acquisto di gennaio lo ha deciso Cristiano Ronaldo, è un suo giovane compagno di nazionale

Accontentare Cristiano Ronaldo perché non cambi idea e chiuda la sua carriera a Torino. Sembra essere questo il piano della Juventus per le prossime sessioni di mercato a cominciare da gennaio. E per questo sarebbe stata decisa la prima mossa, un uomo prezioso per la mediana.

Tutte le piste portano a Ruben Neves, eclettico regista che sta facendo benissimo cone la maglia del Wolverhampton. Classe ’97, già capitano dell’Under 17 portoghese eoggi colonna della Nazionale maggiore, Neves è prodotto del vivaio del Porto. Tre anni fa è andsarto ad arricchire la colonia portoghese dei Wolves ma sogna il grande salto.

E grazie al suo procuratore, lo stesso potentissimo agente di CR7, la pista verso Touino sembra spianata. Lo confermano i media spagnoli che però fissamno anche il prezzo: 50 milioni, senza nessuno sconto.

Ma c’è un altro lusitano che fa impazzire la Juventus e non solo: è Nuno Mendes, 18enne terzino sinistro dello Sporting Lisbona che già oggi è valutato 45 milioini. Piace ai bioanconeri come a Inter e Milan. Ma come riporta oggi il ‘Mundo Deportivo’, coi sarenbbe pure il Real Madrid che cerca un sostituto per Marcelo.

Ruben Neves in mediana, cosa èpotrebbe cambiare per il gioco della Juventus

L’eventuale arrivo da Ruben Neves cosa significherebbe però per la rosa attuale a disposizione di Andrea Pirlo? Di fatto una bocciatura per la mediana, in particolare Arthur e Bentancur che dovrenbbero organizzare il guioco bianconerio.



Fino ad oggi l’allenatore li ha alternati spesso senza però trovare risposte concrete anche se Arthur nell’ultima uscita contro il Barcellona almeno per umn’ora ha giocato su alti livelli. Ma a Pirlo serve… un Pirlo, uno che come lui sia rapido nelle idee e nel fare viaggiare la palla, come predica fin dallo scorso agosto.

Neves è quel tipo di giocatore e avrebbe il vantaggio di un appoggio importante come quello di Cristiano Ronaldo. Un affare non ancora concluso, ma le basi per portarlo a termine di sono tutti. Specie se Paratici dovesse riuscire a far fuoriKhedira e a piaxzzare anche uno tra Ramsey e Bernardeschi.