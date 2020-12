L’Inter dopo la disfatta in Champions League dovrà fare a meno anche di tre dei giocatori più importanti presenti in rosa.

La compagine nerazzurra che avrebbe voluto acquistare ulteriori giocatori per rinforzare la rosa, dovrà fare a meno di tre dei giocatori essenziali per mister Antonio Conte. Sicuramente la disfatta im Champions League, che ha visto l’Inter chiudere al quarto posto nei gironi, avrà portato la dirigenza meneghina a puntare sulle plusvalenze.

I nomi in uscita sono tre e secondo il portale spagnolo Fichajes.net, Lautaro Martinez, Christian Eriksen e Milan Skriniar verranno ceduti e dal loro addio l’Inter avrà a disposizione ben 175 milioni di euro da poter reinvestire sul mercato.

Calciomercato Inter, tre big verso l’addio: 175 milioni

Dalla Spagna sono sicuri che i tre big nerazzurri andranno via da Milano. Il primo con le valigie in mano è Christian Eriksen che la dirigenza nerazzurra valuta 40 milioni di euro. Il danese da quando è approdato all’Inter non ha mai convinto e tra l’altro non è mai sbocciato il feeling con mister Antonio Conte. Il suo addio è vicino.

A seguire Eriksen sarà anche Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, essenziale nell’Inter e corteggiato da mezza Europa è valutato 90 milioni. Il Toro potrebbe trasferirsi al Barcellona o al Real Madrid. L’Inter potrebbe sostituirlo con Karim Benzema.

L’ultimo giocatore in uscita è Milan Skriniar. L’Inter valuta il difensore ex Sampdoria 45 milioni e potrebbe approdare al Manchester City o al Real Madrid. Tre addii che porteranno nelle casse nerazzurre 175 milioni di euro.