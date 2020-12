Barbara D’Urso, baby doll scollato e cortissimo: pioggia di critiche! – FOTO

Barbara D’Urso, il baby doll è scollato e cortissimo: fan sconvolti per la Foto pubblicata poco fa dalla bellissima conduttrice televisiva. La napoletana è davvero incontenibile.

Barbara D’Urso conferma di essere davvero attraente e figura, senza ombra di dubbio, tra le donne più desiderate e intriganti della televisione italiana. La bellissima conduttrice televisiva vanta al momento poco meno di 3 milioni di follower su Instagram dove continua a deliziare il popolo maschile con scatti sempre parecchi provocanti. Proprio come quello di pochi minuti fa, che è accompagnato da queste parole: “Buonanotte…💋“. Ma non si è fatta attendere la replica di alcuni dei suoi fan…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Barbara D’Urso, baby doll esagerato: ecco la reazione dei suoi fan

Nella Foto in questione, si vede la splendida Barbara D’Urso indossare un baby doll particolarmente scollato e corto che mette in evidenza le grazie della stratosferica napoletana. Alcuni dei suoi follower, però, trovano eccessiva questa mise e non nascondono la propria delusione per la scelta della stessa Barba D’Urso. Ecco, infatti, alcuni dei commenti dei suoi fan su Instagram:

