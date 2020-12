WhatsApp, come mandare messaggi anonimi: metodo pratico e veloce

Spunta su WhatsApp il metodo per mandare messaggi anonimi. Andiamo a vedere il sistema pratico e veloce per mantenere l’anonimato.

Ad oggi WhatsApp resta l’app di messaggistica più usata al mondo, con ogni rivale respinto dai vari aggiornamenti dell’ultimo anno, che hanno reso l’applicazione sempre più completa e soddisfacente. Infatti negli ultimi mesi abbiamo visto l’implementazione di diversi aggiornamenti, tra cui videochiamate con cinquanta utenti, tema nero e messaggi temporanei, già disponibili con la nuova beta.

L’app del gruppo Facebook si contraddistingue anche per la sua facilità nel recapitare messaggi, immagini, video, note vocali e ad oggi abbiamo trovato anche il meteodo per arrivare ad inviare messaggi anonimi sull’applicazione. Una vera e propria novità, non conosciuta da tutti. Per farlo servirà un’altra applicazione che permetterà di mandare i messaggi nascondendo il proprio nome, andiamo quindi a vedere cosa bisogna scaricare.

WhatsApp, come mandare messaggi anonimi: arriva Wassame

Per iniziare a mandare i messaggi anonimi ai nostri contatti, bisognerà usare Wassame. Questa applicazione, solitamente, non permette di nascondere il proprio numero di cellulare con ogni messaggio accompagnato dalle cifre del nostro numero telefonico.Però se vogliamo fare qualche scherzo ad un nostro amico, il metodo c’è. Infatti il trick è disponibile sia per chi usa Android che per chi usa cellulare con iOS come sistema operativo. Wassame infatti è un sito internet che permetterà di recapitare video, immagini, file audio e messaggi di testo sempre in forma anonima.

Infatti basterà accedere al sito internet dell’app e decidere come prima cosa la tipologia di messaggio da inviare. Per accedere a tutto ciò bisognerà cliccare su una delle due icone verdi del sito per poi selezionare la voce “Anonymous“. Successivamente, il sito chiederà il contatto telefonico a cui inviare il messaggio. Inoltre questo sito permetterà anche di inviare immagini, video e note vocali. Inoltre Wassame protegge anche da chi ci vuole inviare messaggi anonimi. Ecco quindi spiegato come usare il trucchetto su WhatsApp, una simpatica estensione per divertirsi con i propri amici.