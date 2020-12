Wanda Nara in piscina con l’amica, i costumi mostrano tutto – VIDEO

Wanda Nara esagera: in una storia sul proprio profilo Instagram si mostra in piscina insieme all’amica. I costumi fanno fatica a contenere i decolleté esplosivi

Stavolta Wanda Nara ha davvero esagerato. Lady Icardi ha repostato sul proprio profilo Instagram la storia dell’amica Alba Silva, dove le due sono intente a fare un bagno in piscina ed a brindare con una birra. L’intento del video era quello, da parte della Silva, di celebrare l’amicizia con Wanda ed il compleanno dell’argentina che oggi, 10 dicembre, compie 34 anni. “Sono felice di averi conosciuto. Brindiamo a te e perché nulla ti togla questo sorriso. Ti amo”, questa la dedica. I fan, però, si sono concentrati sui costumi ‘minimal’ che le due indossano. Soprattutto il pezzo di sopra fa fatica a contenere i decolleté davvero prorompenti.

Chi è Alba Silva, amica di Wanda Nara

Dopo la storia con Wanda Nara, Alba Silva sarà stata cliccatissima: è passata, infatti da circa 50 mila followers a quasi 80 mila. C’è chi già la conosce, ma per chi non lo sapesse, è la compagna del portiere del PSG, Sergio Rico. E’ una modella spagnola molto seguita sui social che da un anno a questa parte ha molto legato con la moglie di Icardi, così come il giocatore ha fatto con il portiere. Bella ed avvenente, è tra le wags più apprezzate in Francia.