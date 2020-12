La showgirl Valeria Marini, dopo avervi fatto parte come valletta nel ’97, è pronta a tornare al Festival di Sanremo ma in veste di cantante

Dopo essere stata la valletta del Festival di Sanremo nel 1997, dopo 23 anni è pronta a calciare lo stesso palco ma come cantante. Stiamo parlando della showgirl Valeria Marini che, secondo quanto riportato da Dagospia, avrebbe proposto una canzone al direttore artistico Amadeus. La Marini ha debuttato come cantante la scorsa estate con il singolo Boom, ma in precedenza ha cantato in diversi spettacoli in tv.

Ritornando alla prima esperienza della Marini, quella da valletta al fianco del duo Chiambretti-Bongiorno, quell’anno vinsero i Jalisse. Chiusero il podio Anna Oxa, da seconda, e Patty Pravo da terza.

Non solo Valeria Marini, la possibile lista dei cantanti del Festival

Diversi i nomi inediti, come Fedez, Gaia, Fulminacci, Maneskin e Di Martino Colapesce. Due partecipanti, nello specifico Renga ed Ermal Meta, hanno vinto Sanremo in passato. Tutti gli altri, invece, vi hanno partecipato solo ma senza mai vincere. Dovrebbe, secondo le indiscrezioni, esserci anche il vincitore della scorsa edizione del Sanremo Giovani, il figlio d’arte Leo Gassmann.

