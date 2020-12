Una forte scossa di terremoto ha sconvolto l’intera Nazione: magnitudo di 6.1 sulla scala Richter, situazione preoccupante

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.1 si è verificata al largo delle coste di Taiwan. Sono giorni in cui la terra trema e, sebbene non si fermi mai la crosta terrestre, in questi mesi si sta agitando un po’ troppo. Non solo all’estero, ma anche in Italia si sono verificate diverse scosse che hanno causato dei disagi.

Secondo l’Ufficio Meteorologico Centrale di Taiwan, la scossa di terremoto è avvenuta alle ore 14:19 italiane, nonché 21:19 ora locale. Attualmente non giungono notizie di danni a cose o persone negli ambienti adiacenti. Forte preoccupazione per un maremoto, perché la scossa avrebbe potuto creare un particolare moto ondoso, ma per adesso non si è verificato alcun fenomeno del genere.

Terremoto Taiwan, la situazione nella nazione insulare

L’epicentro è stato registrato nel mare orientale a 27,2 chilometri a est del governo della contea di Yilan, con una profondità di 76,8 km. Secondo quanto giunge da media locali, Ren Zhuang Renxiang dal governo ha concesso a tutti, in caso di emergenza, di evacuare casa, ma indossando una mascherina. Anche coloro che sono attualmente positivi e si trovano in isolamento domiciliare possono lasciare le proprie abitazioni, previo distanziamento sociale con chiunque altro per evitare la diffusione del contagio.

Zhuang ha dato il via libera alla fuga, senza incappare in multe dai 100.000 a 1 milione di yuan come previsto dalla legge per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive che vieta di violare l’isolamento domiciliare. “Ascolteremo le vostre motivazioni”, ha spiegato. Anche coloro che sono in isolamento presso hotel epidemiologici dovranno rispettare il piano sismico della struttura che li ospita, sempre con mascherina e distanziamento sociale.