Spostamenti tra comuni, apertura del governo: possibili novità per Natale

Spostamenti tra comuni, il premier Giuseppe Conte starebbe valutando modifiche allo stop previsto per il 25 e 26 dicembre e 1 gennaio

Solamente qualche giorno fa, il premier Giuseppe Conte ha firmato un nuovo Dpcm con misure restrittive concentrate in particolar modo nei giorni di festività. L’obiettivo è evitare di assistere a situazioni simili a quanto visto la scorsa estate, per proseguire col trend negativo di contagi da Covid.

Uno dei temi più discussi è quello relativo agli spostamenti tra comuni, soprattutto tra quelli più piccoli. A tal proposito, è in atto da giorni un pressing da parte di alcuni settori, che stanno chiedendo al governo di rivedere l’ordinanza. Secondo quanto riferisce Adnkronos, ci sarebbe stata un’apertura nelle ultime ore da parte del premier Conte e maggiori novità potrebbero arrivare molto presto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Brexit, Gran Bretagna: “Accordo con Ue? Sì, ma rispettino sovranità”

Spostamenti tra comuni, le possibili novità per Natale

Sembrava un capitolo chiuso, ma ora – secondo quanto appreso da Adnkronos – il governo ci sta ripensando. Per il 25 e 26 dicembre e per l’1 gennaio sono vietati tutti gli spostamenti tra comuni, ma qualcosa potrebbe presto cambiare. Nello specifico, il premier Conte vedrà presto i capi delegazione e i capigruppo delle forze di maggioranza. Già da Bruxelles – dove ora si trova per il Consiglio europeo – avrebbe iniziato a confrontarsi rapidamente sull’ipotesi di modifiche all’ordinanza.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Covid, allarme in Svezia: terapie intensive al collasso a Stoccolma

Nei prossimi giorni, ci sarà un incontro forse già decisivo in questo senso. L’obiettivo della maggioranza è quello di permettere gli spostamenti almeno tra i comuni più piccoli, pur cercando di far rispettare tutte le misure elencate con l’ultimo Dpcm anti Covid varato. Maggiori informazioni arriveranno sicuramente prima della settimana clou delle festività natalizie.