SpaceX, il razzo di Musk si schianta dopo 6 minuti di viaggio – VIDEO

Lo SpaceX, il razzo della compagnia spaziale di Elon Musk, si è schiantato nel Texas dopo sei minuti di viaggio: il video dell’accaduto

Il razzo SpaceX, della compagnia spaziale di Elon Musk, ieri ha spiccato il volo in un angolo remoto del Texas. La prova, però, è durata solamente 6 minuti e mezzo dopo di cui l’atterraggio esplosivo. L’astronave era un prototipo di 16 piani di un veicolo di lancio per pesanti carichi, realizzato per il trasporto di umani e fino a 100 tonnellate di carichi per missioni future su Luna e Marte.

SpaceX, i dettagli dello schianto

Il volo di prova avrebbe dovuto raggiungere, grazie alla spinta dei tre motori Raptor di SpaceX, almeno 41mila piedi di altitudine. Il razzo, però, è precipitato su una piattaforma di atterraggio a seguito di una discesa non controllata. Musk ha spiegato che il motivo scatenante sarebbe stata la bassa pressione del serbatoio del collettore del carburante, il quale ha reso velocissima la velocità di atterraggio.

