Sognare di cadere, c’è una risposta al perché: i motivi

A tutti, almeno una volta, è capitato di sognare di cadere. Una sensazione più che altro fastidiosa che abbiamo quando ci stiamo per addormentare

Quante volte vi è capitato che, appena vi stavate addormentando, avete avuto la sensazione di cadere? È una strana, a volte fastidiosa, sensazione che ci impedisce di addormentarci serenamente ed a volte comporta una leggera tachicardia per la paura della caduta. Vi siete mai chiesti il perché? Qualcuno l’ha fatto al posto vostro.

La motivazione non è studio di ricerche recenti, ma risale ai sogni del Faraone d’Egitto Ramses II ed alle opere di Freud, uno dei più grandi psicanalisti. Nonostante, durante gli anni siano state formulate varie ipotesi, si è venuti a conoscenza del perché spesso ci capita di sognare di cadere nello stato di dormiveglia.

Sognare di cadere, perché accade? Tutti i motivi

Sognare di cadere è una cosa molto frequente, ma fortunatamente niente di preoccupante. Ci si sente in un misto di coscienza ed incoscienza, sogno e realtà, qualcosa di difficile da spiegare, ma è una sensazione comune a tutti coloro che la provano. Negli anni sono state individuate le possibili cause che portano ad avere la sensazione di cadere tra la veglia ed il sonno.

1 – STRESS

Sembra quasi banale a dirsi, ma lo stress potrebbe portare a sognare di cadere. Secondo i ricercatori, il nostro corpo rilassato, subisce una ‘scossa’ di stress perché non abituata alla posizione orizzontale dopo una giornata passata in piedi o seduti, magari in ufficio o a scuola.

2 – SONNO PARALITICO

Nonostante il nome porti angoscia, non è niente di preoccupante ed anche piuttosto comune. Non è altro che quella sensazione di non riuscirsi a svegliare, ma in realtà essere coscienti. Sognare di cadere ed il sonno paralitico sono spesso associati.