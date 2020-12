Natale, tutte le idee regalo al di sotto dei 120 euro: soluzioni economiche

Andiamo a vedere tutte le idee regalo al di sotto dei 120 euro per Natale. Come fare bella figura con soluzioni economiche.

Mancano solamente 15 giorni a Natale ed in molti hanno difficoltà a trovare delle idee regalo economiche, anche a causa del difficile anno vissuto come il 2020, un anno caratterizzato dalla crisi causata dal Covid-19. Sono sempre più gli italiani che hanno deciso di stanziare un budget per i regali tra i 60 ed i 120 euro. Ovviamente tutti i possibili regali riportati potrebbero andare bene per persone che conosciamo bene, con cui c’è affetto e voglia di fare bella figura.

Per gli amanti della pedalata, con tale budget, possiamo optare per una bella borsa da bicicletta di Goodordering oppure anche uno zaino dello stesso sito. Sul sito linkato in precedenza, infatti, troviamo borse di ogni tipo ed ogni colore, con prezzi massimi che oscillano tra gli 83 e gli 84 euro. La borsa è caratterizzata da molte tasche, tra cui anche una per il computer.

Per tutti i nostri amici o partenti che sognano di provare a fare delle trasmissioni in streaming, possiamo optare anche per una webcam con ringlight, in grado di fornire una buona qualità video ed un’ottima illuminazione. Utilizzata da molti influenzer, il modello Razer possiamo trovarlo su Amazon a solamente 98 euro. Mentre invece per gli amanti del tè o del caffè solubile abbiamo un ottimo bollitore Tradition di Le Creuset, venduto sul sito ufficiale a 87,20€. Andiamo quindi a vedere altre idee per i regali economici e pratici.

Natale, le idee regalo più gettonate: dal portafoglio alla giacca impermeabile

Abbiamo diverse idee regalo alternative da proporvi, ad esempio per gli amanti della pasta fatta in casa, c’è un’offerta appetibile su una macchina per fare la pasta fresca, disponibile su Amazon a partire da 69 euro. Mentre invece abbiamo la soluzione anche per chi ha un giardino o semplicemente ama curare le piante sul proprio balcone. Infatti per queste persone l’ideale potrebbe essere una serra idroponica, disponibile sempre sul sito di e-commerce a 105 euro.

Possiamo poi passare ad un grande classico del regalo generico, ossia un portafoglio. Tra i regali più ambiti, infatti troviamo il portafoglio del marchio Bellroy, ultra sottile e con un prezzo attorno ai 79 euro su Amazon. Per chi invece è amante delle fotografie, troviamo una fototrappola, ossia una fotocamera funzionante al buio, in grado di attivarsi non appena percepisce delle fonti di calore. Il modello della Apeman è disponibile a partire dai 71 euro. Mentre per chi odia tutti gli oggetti spigolosi, l’ideale potrebbe essere un cuboluce di Cini & Nils, dal costo di 90 euro.

Tra i tanti regali da fare a Natale, troviamo poi un grande classico ossia la giacca impermeabile. Sono diversi gli impermeabili in offerta sia da uomo sia da donna, ma quello che vi consigliamo è disponibile direttaemente sul sito della nota azienda Rains, che mette in offerta i propri prodotti a partire dagli 80 euro per arrivare fino ai 95 euro. Con questo freddo, poi, un’altra idea potrebbe essere una coperta ponderante, per tutti coloro che amano dormire sotto strati di coperte. Una delle più famose al mondo, del marchio Baloo, costa bel 110 euro.

Infine tra i grandi classici troviamo le fotocamere istantanee, ossia le famose Polaroid. Su Amazon, infatti, troviamo il prodotto della Fujifilm a partire dai 93 euro. Mentre a concludere troviamo un diario e agende per chi dimentica facilmente cosa fare durante il giorno. Sul sito di Present and Correct troviamo diversi daily planner dalle 25 alle 50 sterline. Queste sono quindi diverse idee regalo, per stupire amici familiari e parenti durante le feste di Natale.