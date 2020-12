Meteo, ancora maltempo: pioggia, vento e neve fino al weekend

Non si arresta il maltempo sulla penisola, con il meteo caratterizzato ancora una volta da pioggia, vento e neve, condizioni mantenute fino al weekend.

Il maltempo sulla penisola non arresterà almeno fino alla fine del weekend, con ancora giornate segnate da pioggia, vento e neve sui diversi angoli del paese. Nelle prossime ore, infatti, avremo tempo ancora fortemente instabile che si estenderà anche al Centro ed al Sud. Avremo precipitazioni e marcato maltempo su Marche, Toscana, Umbria e Lazio e Sardegna. Come detto, però in giornata il maltempo si estenderà su Campania, Calabria e Sicilia.

Nella serata, infatti, potremo avere dei forti fenomeni temporaleschi che si trasformeranno in dei veri e propri nubifragi. Inoltre la neve tornerà a cadere in abbondanza sulle vette delle Alpi. Per questo motivo cresce l‘allerta per l’elevato rischio valanghe. Tra le regioni pià a rischio valanghe troviamo Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige. Così il vortice ciclonico continuerà a tormentare la penisola italiana, con maltempo sparso sul paese. Andiamo quindi a vedere cosa accadrà nelle prossime ore.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Morto Paolo Rossi: l’Italia piange l’eroe del Mondiale 1982

Meteo, maltempo esteso su tutta la penisola: perturbazioni da Nord a Sud

Sulla penisola avremo una porta atlantica spalancata che continuerà a far entrare piogge e precipitazioni che stanno trovando strada facile per raggiungere il paese, con nuove piogge che colpiranno diversi angoli del paese. Ma la situazione meteo rischia di peggiorare con l’arrivo del weekend, dove piogge e precipitazioni si intensificheranno, con il maltempo che continuerà ad invadere la penisola. Andiamo quindi a vedere la situazione sui tre settori italiani.

Sulle regioni del Nord Italia avremo qualche schiarite sulle Alpi con tempo asciutto sulle cime alpine. Mentre invece avremo tempo nuvoloso in pianura con fenomeni di carattere piovoso che caratterizzeranno la giornata su Liguria, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le temperature rimarranno stabili, con massime che andranno dai 6 agli 11 gradi.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Fiano a iNews24: “Italia Viva vuole decidere sulla gestione del Recovery”

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia continueremo ad avere instabile il meteo sulla Sardegna, con piogge che caratterizzeranno specialmente le zone centrali della regione. Piogge anche sulle regioni Tirreniche. Mentre invece sulle regioni Adriatiche avremo bel tempo, fatta eccezione per le Marche, dove continueranno ad esserci precipitazioni. Le temperature sono stazionarie, con massime tra i 9 ed i 13 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo ancora tempo instabile sulla Sicilia. Avremo tempo ancora instabile con piogge sia sulle regioni tirreniche come Campania e Calabria, sia sulle regioni ioniche come la Puglia. Avremo quindi piogge e rovesci ad intermittenza. Le temperature qui risulteranno in calo, con massime tra gli 11 ed i 15 gradi.