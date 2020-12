Melissa Satta infiamma il web: il massaggio è incandescente – VIDEO

Melissa Satta infiamma il web: il massaggio è incandescente. L’ultima storia condivisa su Instagram la immortala in una posa particolarmente apprezzata dai fan

Il Natale si sta avvicinando e per tutti sarà una festività diversa rispetto al passato. La pandemia di Covid ci impedirà di trascorrerlo come di consueto ma non ci toglierà la chance di restare in famiglia. Un modo per rilassarsi qualche ora senza pensare alle difficoltà di un momento estremamente difficile. Proprio quest’anno si può fare un bel gesto per aiutare anche i bambini tramite Save The Children. Un’iniziativa promossa dalla bellissima Melissa Satta, che attraverso il suo profilo Instagram ha condiviso l’iniziativa “Riscriviamo il futuro“. Un piccolo regalo da poter fare attraverso Amazon per dare una gioia ai meno fortunati. La Satta dimostra ancora una volta di non essere solo spaziale dal punto di vista estetico, ma anche una mente pensante.

Di sicuro quello che colpisce maggiormente i suoi milioni di fan sui social, restano però le curve mozzafiato. Un Lato B scolpito grazie a ore e ore di allenamento e a qualche massaggio e trattamento di bellezza specifico.

Melissa Satta infiamma il web: il massaggio del Lato B è incandescente

Distesa su un comodo lettino, Melissa Satta si fa trattare dalla sua massaggiatrice al termine di un intenso work out. Da sportiva vera ed ex calciatrice, la showgirl dedica molto tempo alla cura del proprio corpo e quando può non rinuncia ai trattamenti di bellezza. Gli anni passano ma per lei il tempo sembra essersi fermato. Il Lato B è a dir poco scultoreo, come si intuisce dal video dell’ultima storia condivisa su Instagram. I fan sono rimasti estasiati e hanno commentato in modo entusiasta.

Dopo la fine della lunga love story con Kevin Prince Boateng (sposato nel 2016), ora la Satta è tornata single. Dopo un riavvicinamento con il calciatore attualmente in forza al Monza, lo scorso ottobre è arrivata la seconda e a quanto pare definitiva rottura.

Tutti sognano di poter prendere il posto dell’ex centrocampista del Milan, al fianco di una delle veline più amate della storia di Striscia la Notizia.