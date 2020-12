La Rai ha deciso di sospendere il programma Made in Sud che sarebbe stato condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta

I fan di Stefano De Martino sono purtroppo destinati a rimanere delusi.

Il programma comico Made in Sud di cui avrebbe dovuto fare parte nel 2021 su Rai due, è stato infatti per il momento sospeso. De Martino lo avrebbe dovuto condurre insieme a Fatima Trotta, anche sei due al momento si sono rifiutati di lasciare qualunque commento in proposito. Da quanto si apprende, il motivo che ha portato a questa decisione non risiede nelle difficoltà causate dalla pandemia di coronavirus ma da una volontà imposta dalla rete di “congelare” al momento il programma per provare a rinnovare il palinsesto in un’altra direzione.

Made in Sud, programma sospeso: l’indiscrezione di Dagospia

Anche se Roberto Agostino di Dagospia ha dichiarato che potrebbero nascondersi anche altre motivazioni non legate al palinsesto dietro questa scelta. In ogni caso, almeno non sono arrivate smentite nemmeno da parte della Rai. Per fortuna, gli impegni per Stefano de Martino non mancano. In questi giorni ad esempio si trova a Napoli per registrare le nuove puntate della trasmissione “Stasera tutto è possibile”, un’avventura professionale che oltretutto lo costringe a viaggiare spessissimo tra Napoli Milano, città in cui vive l’ex marito di Belen Rodriguez. De Martino ha un figlio di nome Santiago, avuto con Belen Rodriguez, al quale si è sempre dimostrato molto legato.

