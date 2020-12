Lapo Elkann minacciato da gruppi fascisti, il noto imprenditore italiano vittima di un assalto social da parte di gruppi dell’estrema destra.

Lapo Elkann ha seguito Report lunedì scorso e, come in tantissimi, mentre aveva la televisione accesa aveva anche il cellulare con sé. Guardando un servizio che parlava dei gruppo politici fascisti e di estrema destra, il noto imprenditore italiano ha voluto commentare la situazione. Sono milioni gli italiani che ad ogni settimana seguono il noto programma, che con le sue inchieste e i suoi servizi giornalistici di approfondimento getta sempre luce su qualcosa che non conosciamo. Ebbene ad inizio della settimana, la trasmissione ha parlato dei pericolosi gruppi dell’estrema destra, sottolineandone i pericoli e le infiltrazioni in vari ambiti della vita pubblica.

Il noto programma ha mostrato la violenza e quanto questi gruppi siano pericolosi, sconvolgendo l’opinione pubblica. Tra i tanti che si sono indignati anche Lapo Elkann, che non ha potuto fare a meno di giudicare quanto ha visto. Il rampollo ha scritto sul proprio profili Twitter ufficiale che i gruppi di estrema destra dovrebbero essere eliminati. Subito sono partite le minacce alla sua persona, come di vede. “I miei legali – spiega Lapo – nelle prossime ore sporgeranno denuncia alle autorità giudiziarie“.

Lapo Elkann minacciato da gruppi fascisti: “Sto facendo delle denunce!”