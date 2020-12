iPhone, problemi con la batteria? Come farla durare di più: il consiglio per tutti i possessori dello smartphone della Apple, per migliorare l’autonomia

Tutti i possessori dell’iPhone sanno perfettamente che tra i punti di forza del “melafonino” di sicuro non figura l’autonomia. Rispetto alla concorrenza la durata della batteria non è così competitiva e richiede ricariche frequenti, soprattutto se viene utilizzato al massimo delle prestazioni. Un’autonomia che sembra essere peggiorata con l’arrivo del nuovo sistema operativo iOS 14. Chi lo ha scaricato ha lamentato un brusco calo della durata della batteria. Il problema si presenta soprattutto per coloro che possiedono vecchi modelli, come già avvenuto in passato (un modo per incentivare anche ad acquistarne uno più recente).

Tuttavia si tratta di un problema risolvibile prendendo qualche facile accorgimento.

Per preservare il nostro “melafonino” dobbiamo innanzitutto disattivare la condivisione delle informazioni d’utilizzo dei dispositivi. Per farlo basta andare in Impostazioni > Privacy > Analisi e miglioramenti e da qui chiudere la specifica di Condividi dati iPhone Apple Watch e quello di Condividi Analisi iCloud. In più si può procedere con la disattivazione dei “Luoghi Frequenti“. Andando sull’apposito interruttore in Impostazioni > Privacy > Servizi di localizzazione > Servizi di sistema > Luoghi frequenti.

iPhone, problemi con la batteria? Come farla durare di più: alcune cose da disattivare nelle Impostazioni

Proseguendo tra le funzioni che appesantiscono la batteria dell’iPhone, compromettendone la durata, ci sono gli “Altri servizi di sistema“. Per disattivarli basta andare nella schermata Impostazioni > Privacy > Servizi di localizzazione > Servizi di sistema. Assieme ad essi si possono disattivare tantissime altre opzioni come gli Avvisi e i Suggerimenti da posizione, l’Itinerario e il Traffico vicino a me. In realtà sono tutte funzioni che non rientrano nel normale utilizzo dello smartphone, ma “succhiano” parecchia energia.

Ovviamente come molti sanno, il particolare che richiede maggiore energia in uno smartphone è la rete dati.

Per limitarne i consumi, basta selezionare l’opzione Push e quella Automaticamente in Impostazioni > Contatti> Account > Scarica nuovi dati.

Da tenere presente anche il modo in cui carichiamo la nostra batteria. Nell’ultimo aggiornamento di iOS c’è proprio un campo specifico relativo all’ottimizzazione di carica. Attaccare la spina quando le percentuali sono ancora troppo elevate potrebbe essere deleterio, così come arrivare sempre allo spegnimento definitivo. Con piccoli accorgimenti potremmo risolvere definitivamente il problema, o perlomeno fino al prossimo aggiornamento di sistema.