Covid Germania, record di nuovi casi: oltre 23mila in 24 ore

Nuovo record di casi di Covid in Germania in sole 24 ore. L’Istituto Robert Koch riporta la bellezza di 23.679 nuovi positivi.

Non c’è pace per la Germania, con la situazione Covid che rischia di fuggire di mano. Infatti negli ultimi mesi il paese tedesco sembrava aver gestito meglio di altri l’andamento pandemico, con casi ridotti e meno decessi rispetto al resto d’Europa. Da una settimana, però, la situazione sembrerebbe essere fuori controllo con i nuovi positivi in continuo aumento ed un appello disperato di Angela Merkel.

Infatti in questa settimana la Germania ha sfondato più volte la barriera dei 20mila nuovi positivi, con il record arrivato nella giornata di ieri. Infatti l’Istituto Robert Koch ha riportato ben 23.679 nuovi positivi, con ben 440 decessi. Una situazione inaccettabile per Angela Merkel, che invita i governatori delle Land ad essere più responsabili, visto che non si possono accettare oltre 500 decessi al giorno.

Covid, non solo Germania in difficoltà: in Usa 3mila morti in un giorno

Ma come detto la Germania non è l’unico paese in difficoltà. Infatti dall’inizio della pandemia abbiamo visto come gli Usa siano il primo paese al mondo per casi di Covid e decessi. Una situazione insostenibile, con Trump che non agisce e lascia liberi tutti. Ma i numeri continuano a peggiorare, con l’ultimo bollettino della John Hopkins University che presenta un quadro drammatico.

Il Thanksgiving Day, infatti, non ha fatto altro ceh peggiorare la situazione e nella giornata di ieri, la John Hopkins University ha riportato ben 218mila nuovi casi a cui si vanno aggiungere ben 3.053 nuovi decessi, un vero e proprio record mondiale. Ad oggi il paese resta il più colpito al mondo con oltre 15,8 milioni di casi ed oltre 290mila decessi. L’unica soluzione epr invertire la rotta sembrerebbe l’arrivo del vaccino Pfizer/BionTech.