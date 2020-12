Calciomercato Juve, colpo di scena per Cristiano Ronaldo 

Calciomercato Juve, notizia clamorosa per Cristiano Ronaldo: arriva la bomba che spiazza l’intero mondo sportivo.

Nuova indiscrezione bomba dalla Spagna: Cristiano Ronaldo tornerebbe al Real Madrid, ma non da calciatore. A differenza di alcuni giornali che parlano di un suo ritorno sul campo magari già da quest’estate, DiarioGol avanza uno scenario inedito e assolutamente clamoroso. Secondo quanto riferisce il portale spagnolo, ci sarebbe già un accordo di massima tra il fenomeno portoghese e Florentino Perez per un ruolo da ambasciatore.

Il piano sarebbe il seguente: appena il lusitano appenderà gli scarpini al chiodo tra uno o due anni, ci sarebbe subito pronto il nuovo ruolo. Il 35enne diventerebbe così un uomo immagine della società iberica, diventando un’importante attrazione mediatica per sponsorizzazioni e calciatori che lo hanno ammirato per anni e anni. Il tutto – spiegano in Spagna – sarebbe possibile grazie ai rapporti ormai ricuciti tra l’atleta e il patron madrileno dopo il gelo calato dopo la cessione del 2018.

Nel frattempo la domanda si fa sempre più frequente tra gli appassionati di calcio: quando si ritirerà, effettivamente, CR7? La carta d’identità recita 1985 per la data di nascita, dunque appunto 35 anni, ma nel frattempo continua a fare cose straordinarie sul piano atletico e calcistico. Voci vorrebbero che il talento lusitano sia pronto a dire addio appena scadrà il suo contratto bianconero nel 2022, mentre altre fonti rivelano la voglia di un’ultimissima grande esperienza europea anche di un solo anno magari al PSG.

Quel che è certo, considerando anche la strepitosa doppietta al Camp Nou di martedì, è che potrebbe giocare ancora per molto tempo ancora. Ma il diretto interessato è stato chiaro in passato: vuole salutare in crescendo, così da lasciare al mondo un ottimo ricordo di sé. Il che, allora, fa pensare la sua meravigliosa carriera sia chiusura nel giro massimo di un biennio. Non dovrebbe arrivare ai 40 anni come in molti sperano.