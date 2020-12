Allegri verso il ritorno in panchina: c’è l’offerta ufficiale

Allegri e il ritorno in panchina: dopo l’anno sabatico tanto atteso, il tecnico toscano adesso è pronto a tornare in corsa. E c’è già una squadra pronto ad accoglierlo.

Massimiliano Allegri, reduce da un anno sabbatico tanto desiderato, ora è pronto a tornare in pista. E ci sarebbe già una pista calda per l’ex tecnico bianconero: l’Arsenal. Secondo quanto infatti rivelano i colleghi di Calciomercato.it, il tecnico toscano avrebbe già ricevuto una proposta concreta dai Gunners intenti a sostituire Mikel Arteta.

Allegri tentato dall’Arsenal

Il piano sarebbe proprio questo: subentrare nell’immediato, così da conoscere lo staff e la rosa a disposizione, per poi preparare al meglio la stagione 2021/22. La situazione dei biancorossi del resto è drammatica considerando l’attuale 15esimo posto in classifica dopo la recente sconfitta contro il Tottenham di José Mourinho.

Una soluzione, malgrado le attuali difficoltà, che sembrerebbe intrigare parecchio l’allenatore livornese uscito allo scoperto sul suo futuro proprio di recente. “Dopo aver allenato Milan e Juventus ora sto aspettando una chiamata dall’Italia, ma è difficile, o dall’Inghilterra. Ammetto che mi piacerebbe fare un’esperienza di lavoro in Premier League”, ha rivelato il 53enne in una recente intervista proprio in Inghilterra.

Ora bisognerà solo capire se il tecnico accetterà subito o proverà ad aspettare qualche altro treno. Sullo sfondo, soprattutto dopo il tonfo di ieri in Champions League, resta sempre l’Inter che ora potrebbe silurare Antonio Conte a fine stagione. Attenti inoltre anche a Manchester United e il Paris Saint Germain, soluzioni che anche rappresenterebbero una sfida piuttosto stimolante.