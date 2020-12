WhatsApp, ora si potrà fare shopping direttamente dall’app: ecco come

Tantissime novità su WhatsApp, con l’arrivo dello shopping direttamente dall’app. Andiamo quindi a vedere come fare spese dall’applicazione.

Le applicazioni di Mark Zuckerberg continuano ad aggiornarsi, specialmente WhatsApp pronta lanciarsi sull’e-commerce con lo shopping introdotto direttamente sull’app. Infatti WhatsApp era l’unica app del gruppo Facebook che non era in possesso dello shop, e da oggi si potrà fare spese senza uscire dalle chat.

La nuova funzionalità, infatti, è disponibile all’interno dell’app di messaggistica più usata al mondo e permetterà di acquistare diversi prodotti da un catalogo. Infatti stesso dall’applicazione sarà possibile visualizzare tutti i prodotti messi in vendita ed inoltrarli nelle chat personali. Andiamo quindi a vedere cosa accade con il nuovo aggiornamento.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Mes, c’è intesa nella maggioranza: cresce la tensione sul Recovery

WhatsApp, shopping direttamente dall’app: come fare – VIDEO

Sono diversi mesi in cui WhatsApp ha implementato diversi aggiornamenti per migliorare l’applicazione, andiamo quindi a vedere le novità dello shopping. Infatti basterà accedere ai contatti dall’app, selezionare i prodotti scelti da acquistare senza uscire dall’applicazione. Questo aggiornamento può essere considerato come una funzione “acquista in app“, favorendo anche le aziende in grado di allargare il proprio catalogo virtuale.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Gran Bretagna, via alle prime vaccinazioni anti-Covid

Ricapitolando: basterà accedere alla chat di un’azienda tramite l’elenco contatti di tutti i giorni, tra le informazioni del contatto ci sarà infatti il pulsante per accedere al catalogo con la quale interagire, visualizzare, modificare e ordinare i prodotti. Una volta svolto tutto ciò si confermerà l’ordine sempre nella chat.

Al momento, invece, non c’è alcun checkout che sarà introdotto con un nuovo aggiornamento. La funzione, però, sarà disponibile già con l’ultimo aggiornamento ed ovviamente sarà possibile acquistare i prodotti dalle aziende che hanno già introdotto il loro catalogo sull’applicazione.