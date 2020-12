Oggi sciopero della Pubblica Amministrazione: le richieste dei sindacati

Quest’oggi, 9 dicembre, sciopero dei lavoratori della Pubblica Amministrazione che chiedono il rinnovo del contratto scaduto a fine 2018

I lavoratori della Pubblica Amministrazione oggi scioperano dopo il mancato rinnovo del contratto scaduto a fine 2018. Si chiede anche un piano di assunzioni ed una maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro. Per ciò che riguarda la scuola, sciopero solo per lavoratori di nidi e materne. Riguardo i comparti di sanità, enti locali e servizi centrali, saranno garantiti solo i servizi essenziali. Per tale motivo, rischiano di saltare visite specialistiche di ambulatorio e prestazioni non urgenti. Garantiti interventi urgenti ed assistenza generale in ospedale.

Sciopero Pubblica Amministrazione, scontro Dadone-sindacati

Fabiana Dadone, ministra della Pubblica Amministrazione, ha convocato per domani i sindacati. “Per me, se la questione si riassume soltanto nella quantità di risorse, – ha spiegato ai microfoni di Radio anch’io – trovo che sia riduttivo anche l’effetto dello sciopero stesso. Allora si cala la maschera. Per me il punto dovrebbe essere sulla valorizzazione del personale”.

Queste parole sono state giudicate inaccettabili dai sindacati. “La ministra non comprende la gravità di quanto dice. Rispetto alla convocazione, ricordiamo che lo sciopero è responsabilità di chi, dal 20 ottobre scorso, non ha avuto tempo per incontrarci. Convocarci per il 10 – spiegano Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa – è stata una sua scelta. C’erano molti giorni per avviare prima il confronto”.