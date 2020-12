È arrivato il primo volo covid free dagli States. All’aeroporto di Fiumicino i passeggeri di Alitalia si sono sottoposti a un secondo test che ha dato esito negativo.

Da poche ore all’aeroporto di Fiumicino è arrivato il primo volo covid free proveniente dagli Stati Uniti d’America. I passeggeri, sin dalla partenza si sono sottoposti a tampone rinofaringeo e al momento dell’arrivo in Italia, all’interno dell’aeroporto di Roma, hanno effettuato un secondo test rapido che ha dato esito negativo per tutti. Da ricordare che non vi sarà più l’obbligo di quarantena all’arrivo in Italia (consentito solo per motivi di salute, lavoro o residenza) per chi arriva dagli States.

Questa iniziativa, l’annullamento della quarantena per chi proviene dagli USA, è stata fortemente voluta dagli Aeroporti capitolini per riprendere i contatti con il nuovo continente, che erano stati interrotti con il coronavirus. Quello appena arrivato, infatti, è stato il primo volo covid free dopo l’accordo stipulato da Adr, Alitalia e Delta per creare un corridoio pulito; senza correre il rischio di contrarre il coronavirus.

Roma, a Fiumicino è arrivato il primo volo covid free

I passeggeri del volo covid free, che hanno viaggiato a bordo di Alitalia, hanno indossato la mascherina per tutta la durata del volo. Nonostante si siano sottoposti al tampone rinofaringeo alla partenza, una volta giunti presso l’aeroporto di Fiumicino hanno effettuato un tampone rapido in un corridoio sicuro creato appositamente in aeroporto.

Un’ulteriore passo in avanti che permette alle persone di spostarsi in totale tranquillità e di raggiungere i propri familiari all’estero. Il test rapido all’aeroporto di Fiumicino è gratuito, ma a New York, come rivelato da un passeggero all’Adnkronos un passeggero “negli Usa costa 60 euro”.