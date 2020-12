PS4 e PS5, aggiornamento al sistema: tante grosse novità

Sony ha rilasciato oggi un nuovo aggiornamento del sistema operativo per PS4 e PS5: tante grosse novità in arrivo

Da qualche settimana, la next gen delle console è finalmente realtà. Tantissime le richieste arrivate da parte di milioni utenti in tutto il mondo, che ancora non hanno potuto metter mano alla nuova PS5 per via di una domanda troppo alta e ben superiore all’offerta. Sony sta continuando a lavorare per fornire ai venditori nuovi pezzi il prima possibile, così da soddisfare tutti.

Nonostante l’uscita della nuova console, la casa nipponica non si è certamente dimenticata della PS4, anzi. Così come per PS5, anche la old gen ha ricevuto questa mattina il nuovo aggiornamento del sistema operativo. Tante le novità in arrivo, di cui alcune molto importanti. Vediamo nel dettaglio cosa va a cambiare con l’ultimo update rilasciato dagli sviluppatori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Apple lancia le AirPods Max, cuffie over-ear a 629 euro

PS4 e PS5, i dettagli dell’aggiornamento

Da questa mattina, gli utenti di PS4 e PS5 possono scaricare ed installare l’ultimo aggiornamento al sistema operativo rilasciato da Sony. Per quanto riguarda la console next gen, le novità riguardano principalmente una maggior stabilità generale, mentre a livello di funzionalità specifiche non dovrebbe esserci alcuna novità rilevante. Secondo gli esperti, bisognerà aspettare l’inizio del 2021 per i primi update che andranno ad aggiornare l’utilizzo della periferica di gioco.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Un anno di Google, le ricerche più frequenti del 2020

Discorso diverso per quanto riguarda PlayStation 4, con gli utenti che potranno usufruire di alcune novità sin da subito. Con la versione 8.03, si potrà finalmente disabilitare l’audio che concerne la chat di gioco. “Aggiunto in “suoni/dispositivi” nel menu rapido, sarà molto più facilmente accessibile” spiega Sony. Gli sviluppatori hanno poi migliorato la stabilità generale e aggiornato la sicurezza della console.