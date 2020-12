Meteo, non si arresta il maltempo: ancora piogge sparse per la penisola

Non c’è pace per le nostre condizioni meteorologiche. Infatti ancora una volta sarà un meteo influenzato dal maltempo e con tante piogge.

Persiste il maltempo sulla penisola, con le piogge ed il maltempo che la faranno da protagonista anche durante questo weekend. Infatti non c’è pace per l’Italia che dovrà continuare ad affrontare una circolazione ciclonica. Così durante questo mercoledì avremo ulteriori precipitazioni sul settore settentrionale, con neve costante in discesa sulle vette alpine.

Rovesci e temporali continueranno ad insistere sulle aree tirreniche, con diversi temporali che colpiranno Toscana, Lazio e poi a Campania, Calabria e Sicilia. Meno diffuse, ma comunque presenti, precipitazioni su Sardegna ed il resto del Sud Italia. Situazione differente, invece sulle regioni Adriatiche, dove il tempo risulterà maggiormente asciutto su diverse regioni. Un quadro meteorologico ricco di insidie, che ancora una volta vede protagonista le piogge. Andiamo quindi a vedere cosa succederà durante questo mercoledì.

Meteo, ancora maltempo: piogge sparse sulla penisola

Anche questa settimana, quindi, sarà caratterizzata da una marcata situazione meteo, in cui il maltempo la farà da protagonista. Sono diverse le piogge che si abbatteranno sulle diverse regioni italiane, a causa di una continua circolazione ciclonica che riproporranno le piogge specialmente al centro-sud. Precipitazioni anche al Nord, con nevicate più o meno intense sulle Alpi. Andiamo quindi a vedere cosa accadrà sui tre settori durante la giornata odierna.

Sulle regioni del Nord Italia, avremo marcato maltempo tra Lombardia e Triveneto. Tra queste regioni avremo piogge intense e nevicate intense sulle Alpi a partire dai 900 metri. In serata il tempo è in miglioramento, con una situazione più asciutta su tutto il settore e precipitazioni in moderato miglioramente. Le temperature rimarranno stabili, con massime che andranno dai 5 ai 10 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo un meteo a tratti instabile. Infatti piogge e acquazzoni colpiranno ad intermittenza specialmente sulle regioni tirreniche. Le precipitazioni colpiranno intensamente Lazio e Toscana. Mentre invece il tempo è migliore su tutte le regioni Adriatiche, con cieli maggiormente sereni su Marche e Abruzzo. Le temperature rimarranno stabili, con massime tra i 9 ed 14 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo ancora maltempo sulle regioni tirreniche, con piogge e temporali frequenti su Campania e Calabria. Situazione più serena invece sulla Puglia, mentre in Sicilia troveremo una situazione atmosferica precari, con veri e propri nubifragi. Le temperature rimangono stabili, con massime tra i 12 ed i 17 gradi.