Ultimo turno della fase a gironi di Champions League finita 0-0 tra Inter-Shakhtar Donetsk: i nerazzurri di Conte fuori dalla competizione

Per l’ultima gara della fase a gironi di Champions League, Antonio Conte sapeva di dover schierare la miglior formazione in campo. Gli 11 giocatori in maglia nerazzurra avrebbero dovuto dare il tutto per tutto per restare aggrappati ad una classifica complicata e sperare che il Real Madrid vincesse in casa contro il Borussia.

Purtroppo, allo scadere del 90′, l’Inter si è trovata fuori dalla Champions League, senza neppur retrocedere in Europa. 4° posto a 6 punti in quello che sembrava essere un girone alla portata dei bianconeri. Troppe occasioni sprecate hanno dato la sentenza al gruppo B con Real Madrid e Borussia Monchengladbach che passano agli ottavi e lo Shakhtar Donetsk in Europa League.

Inter-Shakhtar Donetsk 0-0: highlights, voti e tabellino

Antonio Conte ed i suoi non hanno sfruttato l’occasione di poter raggiungere almeno l’Europa League, per quest’anno niente più competizioni europee. Ai nerazzurri restano solo il campionato da portare avanti e con il miglior piazzamento possibile e la Coppa Italia, con il primo incontro previsto per il 13 gennaio contro la Fiorentina.

INTER (3-5-2): Handanovic 6.5; Skriniar 6, De Vrij 6, Bastoni 6.5 (85′ D’Ambrosio sv); Hakimi 6 (85′ Darmian sv), Barella 6, Brozovic 6, Gagliardini 6.5 (75′ Sanchez 6), Young 6 (68′ Perisic 6.5); Lautaro 6.5 (85′ Eriksen sv), Lukaku 6.5.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Trubin 6.5; Dodô 6, Bondar 6, Vitao 6 (36′ Khocholava 6), Matvienko 6; Stepanenko 5.5, Kovalenko 6; Tetê 5.5 (65′ Solomon 6), Maycon 5, Taison 5.5 ; Marlos 6 (65′ Alan Patrick 6).

Arbitro: Slavko Vincic (SLO)

Ammoniti: Vitao (S), Gagliardini (I), Hakimi (I), Brozovic (I), dalla panchina Conte (I), Trubin (S)

