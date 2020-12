L’immagine di Maradona sulle banconote argentine: la proposta di legge presentata da un gruppo di senatori per apporre il suo volto sui 1.000 pesos

Un gruppo di senatori argentini ha proposto di inserire un’immagine del grande Diego Armando Maradona sulle nuove banconote del Paese sudamericano.

Nello specifico la senatrice Norma Durango ha presentato lunedì il disegno di legge al Congresso per apporre il volto del “Diez” sulle banconote da 1.000 pesos, circa 10 euro.

L’idea è quella di utilizzare la faccia di Maradona da un lato e l’immagine del suo gol più famoso dall’altro, ovvero quello segnato all’Inghilterra a Messico ’86. A riportarlo è il quotidiano argentino La Nacion.

Il gruppo di senatori ha anche suggerito di mettere la sua immagine sui francobolli commemorativi.

“L’idea non è solo quella di riconoscere il nostro idolo più importante, ma anche di pensare alla questione economica“, ha detto la signora Durango. “Riteniamo che quando i turisti verranno qui vorranno portarsi via un ‘Maradona’“.

“Il gol del secolo“, quello realizzato partendo da centrocampo per il momentaneo 2-0 sull’Inghilterra nei Quarti di Finale di Messico ’86, verrà immortalato sulle banconote da 1.000 pesos. Un omaggio che il popolo argentino vuole dare al suo eroe, scomparso il 25 novembre all’età di 60 anni.

La senatrice Durango ha detto che la decisione finale sarà presa dai legislatori, che dovrebbero analizzare la proposta all’inizio del prossimo anno.

Come avvenuto a Napoli per l’intitolazione dello Stadio San Paolo a Diego Armando Maradona, anche in Argentina il popolo si è già schierato. Tutti vogliono rendere omaggio a quello che è stato un vero rivoluzionario con la palla al piede, un simbolo che travalica il mondo del calcio ed entra nel sociale. Con ogni probabilità anche questa iniziativa passerà all’unanimità e già all’inizio del 2021 la gente potrà vedere “Il Pibe de Oro” sulle banconote da 1.000 pesos.