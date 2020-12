Fedez ha vinto la causa contro il Codacons che lo aveva accusato di diffamazione. Il giudice ha però stabilimento che l’accusa era infondata.

Ha vinto Fedez e la vicenda è stata archiviata. Qualche tempo fa infatti il Codacons aveva accusato il musicista milanese di diffamazione. L’ultimo atto di uno scontro che in realtà tra Fedez e l’associazione dura da anni. La querela però è stata archiviata dal Pubblico Ministero Francesca Gentilini. La vicenda è nata durante il lockdown, quando i Ferragnez avevano deciso di offrire il loro supporto nella lotta contro il coronavirus avviando una raccolta fondi sul sito Gofundme, forse la piattaforme più conosciuta per questo genere di iniziative. I due avevano devoluto alla causa una cifra di centomila euro e poi pubblicizzato l’evento sui loro profili instagram.

Fedez, una raccolta fondi contro il coronavirus durante primo lockdown

E la raccolta si era fin da subito rivelata un successo, arrivando nel tempo alla somma totale di quattro milioni di euro. Soldi che sono stati poi destinati alla costruzione di un reparto di terapia intensiva per i malati gravi presso il San Raffaele di Milano. ma a quel punto era intervenuto il Codacons, che ha iniziato a porre dubbi e insinuazione sull’operato di Fedez e della ferragni e sulla trasparenza della piattaforma utilizzata. Immediata la replica sui social del rapper milanese che aveva criticato fortemente l’associazione di voler bloccare dei fondi destinati all’emergenza sanitaria per motivi inconsistenti: “Cioè tutti i milioni di euro raccolti per aiutare gli ospedali pubblici, cancellarli e stopparli. Io sono allibito, qualcuno li fermi.” A quel punto il Codacons ha deciso di denunciare Fedez per diffamazione, ma adesso a distanza di mesi, il giudice ha dichiarato illegittima l’accusa, in quanto la replica del musicista è stata giudicata pertinente e giustificabile dal contesto.

