Elisabetta Gregoraci lo svela a tutti subito dopo l’uscita dal GF Vip – VIDEO

Elisabetta Gregoraci lo svela a tutti subito dopo l’uscita dal GF Vip come si vede nell’ultima Storia pubblicata su Instagram.

Elisabetta Gregoraci è, senza ombra di dubbio, tra le protagoniste assolute di questa edizione del Grande Fratello Vip. La 40enne originaria di Soverato ha deciso alla fine di abbandonare in anticipo il gioco per tornare da suo figlio, il piccolo Nathan Falco. Una scelta che ha spiazzato tutti nella Casa più spiata d’Italia e non solo, dal momento che proprio l’ex moglie di Flavio Briatore appariva sicuramente tra i principali candidati alla vittoria finale. Una decisione che ha sorpreso soprattutto l’altro concorrente Pierpaolo Pretelli, con cui è nato una piacevolissima e speciale amicizia.

Elisabetta Gregoraci lo svela a tutti: ecco il Video

Nell’ultima puntata del Gf Vip, andata in onda lunedì sera, proprio Elisabetta Gregoraci ha detto addio alla Casa e si è presentata in studio con un vestito bellissimo, che non è certo passato inosservato. Una mise fantastica che ha evidenziato tutto il fascino della splendida conduttrice televisiva calabrese che, proprio in questi minuti, ha svelato a tutti il marchio del vestito: Elisabetta Franchi. Ecco il Video con la storia in questione: