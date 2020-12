Conte: “Maggioranza sia coesa per l’Ue”. Iv firma risoluzione Mes – VIDEO

Il premier Giuseppe Conte ha parlato in Aula alla Camera, mentre Italia Viva ha firmato risoluzione sulla riformula del Mes: resta invece il disaccordo sul Recovery

Il premier Giuseppe Conte ha tenuto un discorso nelle comunicazioni alla Camera. “Serve massima coesione – ha ammesso – all’interno della maggioranza per continuare a battersi in Ue”. Nel frattempo, Italia Viva ha firmato la risoluzione di maggioranza sulla riforma del Mes. Continuano, invece, le tensioni tra le parti in merito al Recovery Fund.

Conte apre all’opposizione: la diretta della riunione alla Camera

“Spesso ho rivolto appello all’opposizione e in alcuni passaggi ho trovato ascolto. Il tavolo del confronto rimane sempre aperto”, questa l’apertura di Conte nei confronti dell’opposizione.

Tornando al Mes “resta la responsabilità delle Camere sulla ratifica”, ha spiegato. “Per cambiare l’Ue, però, è decisivo ben altro percorso. L’Italia si farà promotrice di una proposta innovatrice per inserire il nuovo Mes nell’intera architettura europea. Il modello a cui ispirarsi lo abbiamo già adottato, si tratta del Next Generation Eu. Grazie al contributo italiano, l’Eurogruppo è riuscito a trovare un’intesa per introdurlo con 2 anni di anticipo”.