Cashback Natale, app Io in tilt: proroga fino al 6 gennaio

Il Cashback di Natale non può partire senza il funzionamento dell’app Io. Così il Governo è pronto a prorogare il bonus fino al 6 gennaio.

Non è ancora partito il cashback di Natale, previsto per l’8 dicembre e che doveva durare fino al 31 gennaio. Il disagio però è pronto ad essere risolto con una proroga del piano del Governo, che estenderà il cashback fino al 6 gennaio. Infatti ad oggi l’app è in tilt e nessuno riesce ad accedere a i rimborsi. La proroga della data di scadenza, quindi, è un modo per risarcire le tantissime persone che hanno provato a registrare carte di credito e bancomat sull’App Io.

Una falsa partenza che ha suscitato l’ira anche del premier Conte. Infatti il Presidente del Consiglio ci ha messo la faccia presentando il piano per invogliare la gente ai pagamenti elettronici. Oltre alle scuse, il Governo è pronto a puntare il dito contro PagoPa, la società di Palazzo Chigi che gestisce il programma.

Cashback Natale, Io fa flop: arrivano le prime modifiche

La Presidenza del Consiglio, nella giornata di ieri ha fatto sapere che i problemi di rallentamento saranno superati durante la giornata odierna. Da questo mercoledì, quindi, per inserire le proprie carte basterà un semplice clic. Fino alla giornata di ieri, infatti, l’app era completamente bloccata e non permetteva agli utenti di inserire i metodi di pagamento.

In un solo giorno gli strumenti di pagamento attivati erano stati ben 2,3 milioni. Purtroppo, però, a causa dei problemi solamente poco più della metà erano stati attivati sull’applicazione. Per questo motivo è avanzata la proroga dell’extra cashback fino alla giornata dell’Epifania. La misura però potrà essere attivata solo con un aggiornamento del decreto Milleproroghe, che verrà varato entro la fine dell’anno.

La proroga per il Cashback extra, però, potrebbe arrivare anche nel decreto legge sulla governance del Recovery fund, anche se non appartiene allo stesso tema, per poi essere trasferito nella legge di bilancio. Nonostante i disagi, però, il governo ha dimostrato la volontà di correre ai ripari e riparare al danno, per permettere a tutta la popolazione di recuperare i giorni di rimborsi persi.