Calciomercato Juventus, è finita con Dybala: via allo scambio da sogno che potrebbe accendere le prossime finestre. Aggiornamenti importantissimi in casa bianconera in vista del nuovo anno.

Impresa pazzesca della Juventus che ieri sera si è imposta sul campo del Barcellona col punteggio di 3-0 e ha chiuso il girone al primo posto. La squadra allenata da Andrea Pirlo ha messo in mostra un gioco spumeggiante e una solidità difensiva che fa ben sperare in vista del futuro. C’è, però, una nota stonata in casa bianconera e si chiama Paulo Dybala: l’attaccante argentino ha perso ormai tantissime posizioni nelle gerarchie del tecnico della Juve e anche al ‘Camp Nou’ ha fatto il suo ingresso in campo soltanto nel corso della ripresa. A questo punto, appare sempre più probabile un suo addio nel 2021: proviamo a fare chiarezza.

Calciomercato Juventus, riecco Pogba

L’ex Palermo piace tantissimo al Manchester United, che già aveva provato a prenderlo nelle ultime finestre di mercato, e la trattativa tra i due club potrebbe accendersi di colpo. Secondo quanto riportato proprio in queste ore dal ‘Mirror’, Dybala potrebbe trasferirsi in Inghilterra attraverso uno scambio che si concluderebbe con il ritorno di Paul Pogba alla Juventus. Il direttore sportivo Paratici è da tempo sulle tracce del forte centrocampista francese e avrebbe intenzione di accelerare per provare a riportarlo a Torino. In ogni caso, seguiremo con grande attenzione questa operazione e vi terremo aggiornati nel corso delle prossime settimane.

