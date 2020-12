Calciomercato Juventus, il campione torna a casa: Real Madrid defilato

Calciomercato Juventus, sorpasso al Real Madrid: il campione è pronto a tornare dove la sua carriera ha preso il via

Sono ore di grande entusiasmo in casa Juventus. Ieri sera, i bianconeri guidati da Cristiano Ronaldo hanno trionfato al Camp Nou contro un Barcellona irriconoscibile, guadagnandosi la prima posizione nel girone di Champions League. Pirlo e i suoi uomini sono tornati in Italia pieni di convinzioni in più, e ora puntano a far meglio anche in Serie A.

Gli obiettivi della stagione sono ben chiari sin dal primo giorno di ritiro, ma per raggiungerli manca qualcosa a centrocampo. Ed è a tal proposito che presto potrebbe intervenire la società, pronta a far tornare in Italia un grande campione. C’è già stata l’apertura da parte del suo agente, e anche l’altra principale concorrente pare essersi ritirata: è via libera alla trattativa.

Calciomercato Juventus, Pogba può tornare: il Real Madrid cambia obiettivi

Le voci si fanno sempre più insistenti: Paul Pogba può tornare alla Juventus nella prossima sessione di calciomercato. Il francese non è mai entrato veramente negli schemi del Manchester United, e sembra essere il lontano parente del top player a centrocampo ammirato nei suoi anni a Torino. Solamente qualche giorno fa, l’agente Mino Raiola non aveva escluso una possibile trattativa nei prossimi mesi, e la notizia sta trovando sempre più conferme. L’altra grande squadra che – fino ad ora – lo ha sempre corteggiato è il Real Madrid di Zinedine Zidane.

Ma qualcosa sembra essere cambiato. Sembra infatti che i Blancos si siano stufati di aspettare e abbiano virato su altri nomi: Eduardo Camavinga del Rennes e Kylian Mbappé del PSG. Via libera per la Juventus dunque, che può seriamente riportare a casa il suo campione.

