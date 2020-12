Calciomercato, Hulk verso la Serie A: colpo a zero di una big

L’avventura di Hulk in Cina si è ufficialmente conclusa. Dopo quattro anni e mezzo di campionato asiatico, il brasiliano giocherà in Italia.

Givanildo Vieira de Souza, meglio conosciuto come Hulk, ha ufficialmente lasciato il club cinese per il quale ha giocato per quattro anni e mezzo. L’ex Porto e Zenit lascia lo Shangai SIPG e cerca un club con il quale rilanciarsi.

L’attaccante brasiliano è ancora in ottima forma e il suo desiderio è quello di giocare in Serie A, nel campionato dove gli immortali Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic continuano a dare spettacolo e a lanciare un messaggio: “L’età è solo un numero”.

La Serie A all’età di 34 anni per Hulk rappresenta il traguardo di una carriera importante. L’attaccante brasiliano, che ha fatto innamorare tutti quando vestì la maglia del Porto è prossimo a un trasferimento in Serie A.

Il Milan, secondo quanto riportato dai colleghi di calciomercatonews.com, avrebbe messo nel mirino Hulk il quale rappresenta un’ottima opportunità a costo zero per il club meneghino, alla ricerca di un vice Ibrahimovic.

L’approdo nella città della Madonnina del brasiliano non è affatto utopia in quanto per convincere il giocatore basterebbe un’offerta di circa 2 milioni per una stagione e mezza. Hulk potrebbe esordire con la maglia del Milan già a gennaio.