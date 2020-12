Brexit, Merkel: “C’è ancora una possibilità per un accordo”

Angela Merkel ha dichiarato che esiste ancora la possibilità di trovare un accordo sulla Brexit che eviti un No Deal.

Per Angela Merkel, ci sono ancora delle buone possibilità di poter trovare un’intesa con l’Inghilterra che possa evitare un No-Deal. Lo ha riferito la cancelliera in un discorso che ha tenuto al Bundestag: “C’è ancora una possibilità per un accordo. Non dobbiamo mettere in pericolo l’integrità del mercato comune”. Dichiarazioni importanti, anche perché la Merkel presiede al momento il semestre della Presidenza Europa. Le trattative per la Brexit proseguono dunque senza sosta, anche se di tempo ne resta sempre meno. Ma le difficoltà permangono come ha spiegato alcuni giorni fa ai giornalista la Presidentessa della Commissione Europea Ursula Von der Leyen: “Permangono differenze significative su tre questioni critiche: parità di condizioni, governance e pesca. Entrambe le parti hanno sottolineato che nessun accordo è realizzabile se questi problemi non vengono risolti”.

Cauto anche Michel Barnier, capo negoziatore Ue per la Brexit, che aveva commentato le nuove trattative di questa settimana affermando che che bisogna innanzitutto comprendere se esiste davvero una strada comune da seguire. Le distanze più forti tra il governo inglese e l’Unione Europea riguardano la regolamentazione dei diritti di pesca nelle acque reciproche. Il periodo di transizione concessa dopo che il 31 Gennaio l’Inghilterra è formalmente uscita dall’Ue scadrà alla fine di quest’anno. E nonostante le parole della Merkel, sembra comunque difficile pensare che si possa realmente trovare un accordo in così poco tempo.

