Bianca Guaccero, lacrime in diretta Tv: il motivo – VIDEO

Bianca Guaccero torna in tv e si scusa pubblicamente dopo le polemiche e la sospensione del programma. Ecco quanto detto dalla conduttrice in apertura di ‘Detto fatto’.

‘Detto Fatto’, il noto programma dai Rai 2 sospeso dopo la polemica per il siparietto su come fare spesa sexy al supermercato, oggi è tornato operativo. E Bianca Guacceri, apprezzata conduttrice Tv e volto centrale del programma, ci ha messo subito la faccia non nascondendo la propria emozione dopo quanto accaduto.

Bianca Guaccero e le scuse in diretta

La conduttrice pugliese ha infatti esordito così prima di avviare effettivamente il programma: “Buon pomeriggio a tutti, sono molto emozionata ma anche molto felice di essere qui. Quello appena trascorso è stato un periodo molto difficile. Sia io che tutta quanta la mia squadra lo abbiamo vissuto come una grande opportunità”.

E’ stato dunque un importante periodo di riflessione, il quale – assicura la donna – rafforzerà la qualità del lavoro e farà sì che errori come quello compiuto non si ripetano: “Un’opportunità per migliorare, per crescere, così come abbiamo sempre fatto e come ogni giorni facciamo. Oggi lo faremo ancor di più. Ci scusiamo per quel che è accaduto. Per fortuna, come dice la nostra sigla, DettoFatto è qua”.

Dunque, dopo quanto di sconcertante avvenuto proprio nel giorno contro la violenza contro le donne, la trasmissione fa nuovamente mea culpa e riparte. Sui social sono stati tanti i messaggi di apprezzamento e incoraggiamento verso la Guaccero che si è esposta in primissima persona. “Lei conduce, altri dovevano metterci la faccia”, sottolineano molti utenti.