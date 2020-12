Apple lancia le AirPods Max, cuffie over-ear a 629 euro

L’Apple lancia le cuffie over-ear AirPods Max che costeranno ben 629 euro: scopriamo il perché del prezzo esagerato

L’Apple sorprende tutti e lancia le AirPods Max che, in Italia, saranno disponibili a partire dal prossimo 15 dicembre. Si tratta di cuffie over-ear apparse sul sito ufficiale senza nessuna presentazione. Vi annunciamo fin da subito che il dispositivo audio non sarà adatto a tutte le tasche, visto il costo esorbitante di 629 euro. Il design dell’ultimo prodotto di casa Apple dovrebbe essere il vero punto di forza. L’archetto è in fascia traforata in tessuto a rete traspirante, utile a diminuire la pressione sulla testa e distribuire meglio il peso. La struttura è realizzata in acciaio inox ed è ricoperta da un materiale morbido. Le aste sono estendibili, i padiglioni in alluminio anodizzato hanno un meccanismo capace di farli ruotare indipendentemente e bilanciare ancor più la pressione. I cuscinetti utilizzano la tecnologia in memory foam e sono protetti da un tessuto a rete. Le cuffie sono disponibili nei colori argento, celeste, verde, rosa e grigio siderale.

LEGGI ANCHE—> Un anno di Google, le ricerche più frequenti del 2020

AirPods Max, fino a 20 ore di autonomia: nessun adattatore per la ricarica nella confezione

A livello tecnico, le AirPods Max supportano un chip Apple H1 a dieci core per lato. Per gestire il volume, cambiare traccia, rispondere alle chiamate ed attivare Siri, c’è la Digital Crown. Grazie ad un motore a doppio magnete al neodimio, viene ridotta al minimo la distorsione da un estremo all’altro dello spettro sonoro così da ascoltare al meglio bassi, medi ed alti.

LEGGI ANCHE—> Compra una PS5 a 750 euro, nella scatola soltanto un mattone

La cancellazione attiva del rumore isola l’ambiente esterno grazie a 6 microfoni rivolti all’esterno. Altri due sono rivolti verso l’interno. Quelli beamforming isolano la voce in chiamata. Presente anche la modalità trasparenza per non escludere rumori esterni. Le cuffie, una volta riposte, entrano in modalità basso consumo per conservare la carica. La batteria dura 20 ore ed, a seguito di una ricarica da 5 minuti, permette un’ora e mezza di ascolto. nella confezione sono presenti la Smart Case ed il cavo da lightning a usb-c. Nessun adattatore per la ricarica. Il cavo con jack da 3,5 mm costa 39 euro.