Anna Tatangelo sfoggia un outfit esagerato che manda in fibrillazione i suoi numerosissimi followers.

La bellissima cantante partenopea è apparsa sorridente e motivata e per lei questo è “lo spirito giusto” per allenarsi perché, come dicevano gli antichi, ‘mens sana in corpore sano’.

Affrontare delle sessioni di allenamento con il sorriso può aiutare oltre che la mente, anche il corpo. Questo Anna Tatangelo lo sa e nel video pubblicato nelle sue storie Instagram lo fa trapelare alla perfezione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Anna Tatangelo, outfit esagerato: guardano tutti lì – VIDEO

Christmas is coming. Con l’avvicinarsi delle festività natalizie molte persone sono preoccupate per la silhouette. Panettoni, cotechino ecc, possono incidere sulla linea, ma allenandosi in modo costante, proprio come fa Anna Tatangelo, questi problemi possono superarsi alla grande.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

La cantante partenopea oltre alla musica, ama lo sport e il suo fisico eccezionale è la prova del suo duro allenamento quotidiano. Un dettaglio nel suo outfit però ha mandato in tilt il popolo maschile.