Wanda Nara ha da pochi minuti pubblicato una fotografia di se stessa che ha sorpreso il web e i milioni di fan che la seguono con attenzione.

Sono passati pochissimi minuti dall’ultimo aggiornamento social di Wanda Nara, che ha appena arricchito il proprio profilo Instagram ufficiale. La donna di origini sudamericane, infatti, si è scattata una nuova fotografia, mandando letteralmente in delirio il web. Nata in argentina, la sua scalata verso il successo è stata lenta e continua. Da semplice moglie di Maxi Lopez, la donna è diventata protagonista del gossip quando ha decido di sposare il suo compagno di squadra Mauro Icardi, facendo scoppiare un grande scandalo. Di una bellezza fuori dal comune e sempre pronta a spingere i limiti in qualsiasi ambiente si trovi, la ragazza è tra le più seguite che ci sono sui social. Infatti vanta un nutrito numero di fan dall’America del Sud, dove è nata. Poi ci sono i fan italiani, che l’hanno vista spesso in trasmissioni TV come Tiki-Taka e anche allo stadio per le partite con l’Inter del marito Icardi. E ora si sono aggiunti i tanti fan del PSG, nuova squadra dell’ex capitano nerazzurro. Per non parlare di tutti coloro che ne apprezzano la bellezza e il modo spontaneo di usare i social.

Wanda Nara di nuovo a cavallo e senza niente addosso – FOTO

La foto che qualche minuti fa ha condiviso Wanda Nara ha mandato in visibilio i propri fan. Infatti, ancora una volta, la donna dai capelli color del sole ha deciso di fotografarsi mentre è in groppa ad un cavallo, animale molto amato. Non solo però, la vediamo completamente senza vestiti, mentre è distesa sull’animale, coperta appena da qualche accessorio. Di seguito le foto.