Wanda Nara in posa per una foto, ma la camicia si sbottona: sotto nulla come si vede in una delle ultime Storie pubblicate. L’argentina conferma di possedere un corpo davvero notevole.

Wanda Nara infiamma il web. La showgirl, presentatrice televisiva e modella argentina, infatti, è solita pubblicare Foto o Video particolarmente intriganti, ma adesso è una Storia a catturare l’attenzione dei suoi fan. La moglie-agente di Icardi conferma di possedere un corpo mozzafiato e delle curve strepitose e il popolo maschile di Instagram non può fare altro che applaudirla.

Wanda Nara, la camicetta si sbottona all’improvviso: il Video

Nella Storia in questione, si vede Wanda Nara mettersi in posa per una Foto ma all’improvviso la camicia si apre. I suoi fan si accorgono subito che l’argentina non ha nulla sotto e il filmato manda letteralmente in visibilio i suoi follower.

L’argentina è in formissima e le su curve, come sempre, riscuotono un successo pazzesco. Ecco il Video con una delle ultime Storie pubblicate da Wanda Nara su Instagram: