Meteo, Immacolata all’insegna del maltempo: rischio nubifragi

L’Immacolata sarà all’insegna del forte maltempo che vedrà rischio nubifragi e venti intensi su molte regioni italiane: le previsioni meteo

L’Italia è stata investita dalla terza perturbazione del mese di dicembre e quest’oggi, giorno dell’Immacolata, le condizioni meteo saranno pessime in molte regioni. Tra oggi e domani vi sarà una nuova ondata di maltempo, con venti intensi e rischio di nubifragi. La neve, invece, raggiungerà anche alcune zone di pianura.

Oggi sono attese nubi al Centro-Nord, in Campania e Sardegna, con piogge diffuse soprattutto sulle regioni centrali.

La Protezione Civile ha diramato, a causa di piogge, venti di burrasca e neve, allerta rossa in Veneto, nella provincia autonoma di Bolzano, nel Lazio ed in Abruzzo. Bollino arancione per altre nove regioni.

Meteo, la situazione nei prossimi giorni

La circolazione depressionaria sull’Italia vedrà giovedì, dopo un mercoledì più calmo, scatenarsi piogge o temporali sui settori tirrenici. Al Nord e sui versanti adriatici tempo asciutto. Venerdì nuovo ciclone al Sud con piogge sempre più diffuse. Sabato, invece, instabilità sui settori tirrenici centro-meridionale. Domenica, infine, arriverà l’alta pressione con un miglioramento generale della situazione. In vista del Natale, pare possa essere quello più freddo degli ultimi 5 anni.

Temperature minime e massime

Aosta 1/4

Torino 2/6

Milano 4/5

Trento 2/3

Bolzano 1/2

Venezia 6/12

Trieste 7/11

Genova 7/8

Bologna 5/8

Firenze 8/11

Ancona 8/12

Perugia 5/9

Roma 12/14

L’Aquila 5/6

Pescara 9/13

Campobasso 5/9

Napoli 12/14

Bari 7/16

Potenza 4/9

Catanzaro 5/15

Palermo 12/17

Cagliari 12/15

