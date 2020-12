Inter, infortunio per un’altra stella del club: out contro lo Shakhtar

Altra tegola in casa Inter. il top player a centrocampo dovrà saltare la sfida decisiva di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk

Domani sera l’Inter si giocherà una buona fetta di stagione. Contro lo Shakhtar Donetsk, i nerazzurri sono chiamati a vincere e sperare in un risultato favorevole tra Real Madrid e Borussia Moenchengladbach per superare il turno e qualificarsi agli ottavi di Champions League. Nel girone più equilibrato di tutta la competizione, la squadra di Antonio Conte potrebbe addirittura concludere quarta e non “retrocedere” nemmeno in Europa League.

L’Inter non vuole però pensare a questa eventualità, e domani sera a San Siro ha come unico obiettivo quello di battere gli ucraini. Il tecnico leccese dovrà però fare a meno di diversi giocatori, soprattutto in mezzo al campo. Solamente ieri sera, un elemento fondamentale come Nicolò Barella ha dovuto dare forfait, ma non è finita qui: anche Arturo Vidal non sarà del match.

Inter, infortunio per Vidal: chi al suo posto?

Altro grande problema per Antonio Conte, che dovrà fare a meno anche di Arturo Vidal – out per infortunio – nella decisiva sfida di domani che l’Inter giocherà contro lo Shakhtar Donetsk. Il cileno ha riportato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destro, e verrà valutato meglio nel corso dei prossimi giorni.

Ma chi giocherà al suo posto? Scelte quasi obbligate per il tecnico leccese, con Brozovic, Gagliardini ed Eriksen unici elementi arruolabili in mezzo al campo. Considerando lo scarso minutaglie di Sensi e l’indisponibilità di Nainggolan, pare non ci siano molte alternative valide. Sarà forse l’ultima grande occasione per Eriksen, destinato a partire a gennaio.