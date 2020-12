Diletta si dichiara: “Sei bellissimo”. La sua reazione incuriosisce – VIDEO

Diletta Leotta e quel “sei bellissimo” che fa impazzire il web. La frase pronunciata dalla giornalista fa scatenare tutti in rete.

Diletta Leotta operativa al 100% anche nel giorno dell’Immacolata. La sexy giornalista, in attesa di rituffarsi in campo nel prossimo fine settimana, è stata regolarmente negli studi di Radio 105 per una diretta anche in un giorno festivo. E da lì, come suo solito, si è anche divertita parecchio prima di iniziare la chiacchierata radiofonica.

Diletta Leotta scherza con Giovanni Battaglia

La donna, in particolare, ha preso in giro il collega Giovanni Battaglia per un look piuttosto stravagante. Il motivo? Un maglioncino natalizio del tutto inedito con gli stemmi dell’Inter. “Ragazzi sono in radio, ma secondo voi io posso andare in onda con un uomo vestito così? Sei bellissimo”, riferisce la Leotta in un video postato in una storia Instagram.

Oltre allo splendido volto della siciliana e alle sue belle risate, ad attirare l’attenzione è stato anche quel “sei bellissimo” finale. Premettendo che si scherza, non è che tra i due stia nascendo davvero qualcosa? E’ questo il quesito che si pongono adesso i tantissimi fan sul web. Anche perché, come noto, non è la prima volta che i due si mostrano felici e giocherelloni in rete. Nel frattempo appuntamento nel weekend: dove sarà la Leotta, all’Olimpico per Lazio-Verona o in Sardegna per Cagliari-Inter?