Il presidente Giuseppe Conte sta bene e non è positivo al Covid-19, il tampone a cui si è sottoposto in queste ore ha dato esito negativo.

Il Covid-19 è una malattia molto infida che, come abbiamo imparato in questi mesi, si intrufola ovunque con una facilità davvero disarmante, facendo saltare ogni sicurezza. Basta veramente poco, pochissimo, per trasformare una semplicissima interazione in un’occasione di contagio, e quindi dare vita ad un focolaio. Non a caso, da mesi, i governi di tutto il mondo predicano il distanziamento sociale e tutta una serie di procedure e di meccanismi per impedire assembramenti e contatti tra le persone. Certe volte, però, non è possibile evitare di entrare in contatto. Succede in alcuni luoghi di lavoro e presso alcune attività che non si sono fermate malgrado la pandemia. Come è successo, ovviamente, per il Governo, che certamente non può ingolfarsi, anzi, deve lavorare come non mai per risolvere la situazione. E nella seduta di ieri, durante la riunione del Consiglio dei Ministri, è scoppiato il caos.

Covid-19, Conte negativo dopo contatti con la Lamborgese

Come vi abbiamo riportato, infatti, durante la riunione la ministra Lamborgese ha scoperto di essere positiva al Covid-19. Secondo quanto scritto da Repubblica, tale scoperta sarebbe avvenuta con il ministro che leggeva online un giornale, mentre era in riunione. La seduta è stata subito sospesa. Tanti sono stati sottoposti ai test per vedere se sono stati colpiti dalla malattia generatasi nei mercati della carne di Wuhan. Per ora sono arrivate le risposte del test del presidente Giuseppe Conte, che fortunatamente è risultato negativo al Covid-19. Il politico italiano sta bene.

