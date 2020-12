Chuck Yeager, morto il primo pilota ad infrangere il muro del suono

Chuck Yeager è passato alla storia come uomo ‘supersonico’ per essere stato il primo ad aver infranto il muro del suono

Charles Elwood “Chuck” Yeager, nato nel ’23, è morto oggi a 97 anni. Un’infanzia mica da ridere, con due genitori umili contadini e 4 fratelli: Roy, Hal, Jr., Pansy Lee e Doris Ann, quest’ultima uccisa accidentalmente da Roy con una fucilata. Il suo primo contatto militare arriva a ridosso dell’entrata degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale. Nel 1939, infatti, Yeager partecipò ad un campus militare, come aviatore. Nel 1941, anno dell’entrata in guerra, il giovane aviatore aveva soltanto 18 anni e non poteva essere arruolato, questo fino allo scoppio del conflitto che dovette far rivedere i requisiti di reclutamento.

LEGGI ANCHE > > > Romania, si dimette il Premier Ludovic Orban

Dimostrò un grande talento naturale, oltre che una supervisora 20/10, pertanto fu accettato al corso e ricevette il brevetto da pilota per l’aereo da caccia su Bell P-39 Airacobra. Tra i suoi record, collezionò quello di “asso per un giorno”: abbatte 5 aerei nemici, terminando la guerra con 11.5 vittorie ufficiali.

Chuck Yeager, morto l’uomo ‘supersonico’

A dare il triste annuncio della sua scomparsa, la sua seconda moglie, Victoria che ha scritto: “E’ con profondo dolore che devo dirvi che l’amore della mia vita, il generale Chuck Yeager, è morto poco prima delle 21”. Lui e l’attrice Victoria D’Angelo si sono conosciuti nel 2000, 10 anni dopo la morte della prima moglie, Glennis, e si sono sposati nel 2003.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Patrick Zaki, Riccardo Noury (Amnesty) a iNews24: “Post sui social mai stati verificati”

Yeager è passato alla storia come ‘uomo supersonico’ perché è stato il primo a infrangere il muro del suono viaggiando ad una velocità oltre i 1225 km/h, il 14 ottobre del 1947. Un grande esempio, ma anche una grossa perdita per la storia del mondo intero.