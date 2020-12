Il Milan è molto attivo sul mercato ed è sempre in cerca di occasioni. Dalla Francia in arrivo due giocatori a parametro zero.

I rossoneri sono in testa alla classifica, a +5 dai cugini nerazzurri e a +6 dalla Juventus. Il Milan è al comando e la dirigenza spera che questa posizione possa essere confermata per il più lungo tempo possibile. Certo, servono rinforzi per continuare a sognare, e i meneghini hanno un disperato bisogno di un difensore e di un vice Ibrahimovic.

Il mercato invernale sicuramente servirà ai rossoneri per intervenire sulla rosa, aggiungendo i pezzi mancanti per completare il puzzle, un puzzle che potrebbe portare alla vittoria finale in campionato e in Europa League. Paolo Maldini aiuterà Pioli nell’immediato con rinforzi importanti, ma l’intenzione dei rossoneri è anche quella di aggiudicarsi prima degli altri alcuni giocatori in scadenza di contratto in vista della prossima stagione.

Calciomercato Milan, Pioli sorride: doppio rinforzo a parametro zero

Il mercato dei parametro zero è ricco di nomi e per chi vuole completare il roster, rubando un termine appartenente alla NBA, quest’anno è l’occasione giusta per farlo. Il Milan ha fiuto per gli affari e ha già avanzato un’offerta a due giocatori della Ligue 1.

Si tratta di Amavi e Thauvin, entrambi giocatori del Marsiglia e rispettivamente difensore centrale e terzino. La retroguardia rossonera ha bisogno di innesti in quanto Musacchio andrà via a giugno per scadenza di contratto, e Duarte verrà inserito in qualche trattativa come pedina di scambio.

Un doppio colpo che sicuramente regalerà a Pioli maggiori opzioni e magari un po’ di riposo a Kjaer e Theo Hernandez. Amavi e Thauvin sono ottimi giocatori e sotto la guida del tecnico rossonero possono completare il loro percorso di crescita che potrebbe portarli ad essere fondamentali all’interno del club.