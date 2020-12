Calciomercato Juventus, colpo di scena: salta l’affare

Calciomercato Juventus, sembra destinato all’estero invece il suo trasferimento sembra definitivamente saltato.

Quando uno dei più grandi e influenti procuratori sportivi si espone, di sicuro non lo fa mai a caso. E persino in un momento in cui il suo assistito sembra essere finito in un vortice da cui La Juventus non riesce a tirarlo fuori, la soluzione migliore sarebbe quella di tentare di rinascere in un altro. Ma non sembra questo al momento il futuro di Bernardeschi e il suo agente Mino Raiola è stato molto chiaro in proposito. Il calciatore non lascerà la Juventus e anzi farà di tutto per rilanciarsi nella stagione in corso sotto la guida di Andrea Pirlo.

Calciomercato Juventus, le parole di Mino Raiola

Oltretutto, va anche considerato che da quando è iniziato il campionato, il tecnico bianconero abbia comunque tenuto in una certa considerazione Bernardeschi, nonostante una stagione, quella scorsa, decisamente negativa, con Maurizio Sarri che ha provato perfino a schierarlo mezzala senza mai ottenere i risultati sperati. C’è anche da dire che le offerte dall’estero non mancano al calciatore che evidente ha decisamente che vuole fare di tutto per riscattarsi in bianconero. E così a tutto sport il suo agente Mino Raiola ha dichiarato che “il fantastico giocatore ammirato alla Fiorentina non può essere quello dello scorso anno. Lo sa lui e lo sanno i bianconeri. Fede è da Juve e lo dimostrerà”

