Calciomercato Juventus, addio a Dybala a gennaio: decisa la destinazione

Calciomercato Juventus | Paulo Dybala è destinato ad essere ceduto in vista della finestra di mercato di gennaio. Già decisa la nuova destinazione

Ormai il rapporto tra la Juventus e Paulo Dybala è ai minimi storici. Da un lato le esose richieste per il rinnovo, che i bianconeri non vogliono soddisfare, dall’altro le pessime prestazioni in campo. Questa situazione, inevitabilmente, dovrebbe portare all’addio del calciatore a gennaio. Secondo quanto riferito da Todofichajes.com, la dirigenza già avrebbe deciso la destinazione. Paulo dovrà scegliere tra Tottenham e Paris Saint-Germain. Escluse dalle corsa dunque Real Madrid e Barcellona. La Juve vorrebbe ricavare dalla cessione, 80 milioni di euro ma potrebbe anche accontentarsi di qualche milione in meno. Qualora l’argentino dovesse andar via, Paratici si fionderebbe su Milik che è separato in casa al Napoli.

Calciomercato Juventus, Raiola annuncia: “Possibile il ritorno di Pogba”

Mino Raiola, agente di Paul Pogba, ha annunciato l’addio imminente del francese al Manchester United. “Lì non è contento e non riesce ad esprimersi, non vuole rinnovare e, data la scadenza del contratto nel 2022, per lo United è meglio che lo ceda al prossimo mercato”. Poi, sul possibile ritorno alla Juventus, spiega: “Certo che è possibile, del resto il rapporto con la Juve è eccellente. Ai tempi del Covid in pochi posso permettersi Paul, vedremo cosa accadrà”.

A richiedere con insistenza il francese, sarebbe il tecnico Pirlo. I due, quando erano in campo entrambi, avevano un’intesa fuori dal comune ed ora il buon Andrea lo vorrebbe a capo del suo centrocampo. La Juve, per convincere lo United ad abbassare il prezzo di circa 100 milioni, potrebbe inserire qualche contropartita od, addirittura, dar vita al super scambio con Dybala.

