WhatsApp, cambia tutto: per usarlo bisognerà accettare questa condizione

Continua a cambiare WhatsApp: da oggi gli utenti dovranno accettare questa condizione per continuare ad usare l’applicazione.

Continua la rivoluzione di WhatsApp, l’applicazione di messaggistica più usata al mondo, con una nuova condizione da accettare per continuare ad usarlo. Infatti stando alle ultime notizie, l’app si è aperta al mondo del business, con le aziende pronte a fare marketing sull’app riservata alla corrispondenza privata.

Infatti uno dei cavilli dell’applicazione è proprio il mantenere e garantire la privacy degli utenti. Se invece l’utente deciderà di declinare le nuovi opzioni, il proprio account finirà in un limbo, in cui sarà la stessa WhatsApp a comunicare la cancellazione dell’account. Andiamo quindi a vedere cosa cambierà con il nuovo aggiornamento dell’applicazione.

Secondo il profilo di WABetaInfo, infatti, le nuove condizioni dovranno essere accettate a partire dal 8 febbraio 2021. Infatti accettando i nuovi termini di servizio, ci sarà maggiore interazione tra Facebook e WhatsApp, specialmente per i profili business. Con l’aggiornamento, i profili business potranno scegliere attività di Facebook per archiviare i messaggi, ma anche per rispondere agli utenti in modo sicuro. Così le due app di Mark Zuckerberg fanno un grosso passo da gigante per battere la concorrenza.

Ma l’aggiornamento potrà essere un passo in avanti per accrescere i propri affari. Infatti stando agli ultimi sondaggi, gli utenti sono sempre più affezionati a WhatsApp rispetto che Facebook. Creando un legame tra le due applicazioni, Zuck tenta di far crescre nuovamente l’appeal del social blu. Per questo sarà obbligatorio accettare le nuove condizioni dell’app, altrimenti l’account sarà automaticamente disattivato dopo poche settimane.

📄 WhatsApp is going to update their Terms of Service in 2021.

WhatsApp will announce their updated Terms of Service using a particular in-app announcement banner, on iOS and Android!https://t.co/A75i5hp7Wk

— WABetaInfo (@WABetaInfo) December 2, 2020