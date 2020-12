Da oggi lunedì 7 dicembre, è possibile scaricare gratis la versione Lite di PES 2021. Ecco come fare su PS4, Xbox One e PC

Continua la battaglia tra FIFA e PES per guadagnarsi il premio di “videogioco calcistico dell’anno”. Il titolo di EA Sports sta letteralmente andando a ruba, con milioni di players connessi sia su old che su next gen. Anche Konami si sta difendendo piuttosto bene, con molti utenti che hanno apprezzato le ultime novità apportate dalla casa giapponese.

Sono in arrivo importanti novità proprio per quanto concerne il titolo di simulazione calcistico di Konami. Da oggi lunedì 7 dicembre, infatti, è possibile scaricare gratis la versione Lite di eFootball PES 2021. Disponibile in free to play su Steam, PlayStation Store e Xbox Store, permette di accedere ad alcune delle modalità più amate. Ecco come scaricarlo in maniera semplice e veloce.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> WhatsApp, cambia tutto: per usarlo bisognerà accettare questa condizione

PES 2021 Lite, come scaricarlo gratis su PS4, Xbox One e PC

Da oggi lunedì 7 dicembre è possibile scaricare PES 2021 Lite gratis su PS4, Xbox One e PC. Per poter accedere al titolo, i passaggi da seguire sono molto semplici. Vi basterà infatti accedere a Steam, Xbox Store o PlayStation Store e inserire nella barra di ricerca il nome del videogioco. A questo punto, la vostra periferica di gioco vi darà la possibilità di avviare il download senza pagare.

La modalità Lite permette di accedere a moltissime modalità molto apprezzate, tra le quali c’è il KickOff, partite locali e co-op, allenamento, myClub, eFootball, Matchday, Tornei Online e Modalità modifica. Le squadre utilizzabili in modalità KickOff sono:

Barcellona

Bayern Monaco

Juventus

Manchester United

Arsenal

Se la versione Lite dovesse convincervi a tal punto da acquistare il videogioco completo, sarà possibile trasferire tutti i salvataggi in pochi semplici passaggi, così da non perdere nessun progresso.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Xbox Series S, nuova offerta disponibile: bundle con due controller